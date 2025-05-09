Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. В частности, Россия и Китай стремятся "углублять военные связи" и решительно противодействовать курсу Вашингтона на так называемое "двойное сдерживание" стран.

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О чем договорились Путин и Цзиньпин

Визит президента Китая в Москву на парад победы и переговоры между Цзиньпином и Путиным дают российскому диктатору важный толчок. Президенты обеих стран считают, что войну в Украине можно завершить только путем устранения "коренных причин конфликта".

Китай понимает с Россией еще в одном вопросе – подавлении влияния США на мировую политику. Си Цзиньпин имеет с Трампом тарифную войну. Поэтому китайский лидер также предлагает укрепить основы сотрудничества и устранить "внешнее вмешательство".

Кроме этого Цзиньпин отметил, что страны совместно, как давние друзья и партнеры, должны действовать против "односторонности и запугивания", снова имея в виду политику Дональда Трампа.

Заметим! После введения американских и европейских санкций против России Китай является крупнейшим торговым партнером страны-агрессора и спасает ее от экономического кризиса.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что он с Си Цзиньпином лично контролировать все ключевые элементы отношений. Сейчас страны будут стремиться к существенному увеличению торговли и инвестиций до 2030 года.

Визит Цзиньпина приурочен к 80-й годовщине победы во Второй мировой войне

Во время встречи в Кремле Путин поблагодарил президента Китая за приезд в Москву. Диктатор заявил, что Россия и Китай якобы защищают национальную память о Второй мировой войне.

Вместе с нашими китайскими друзьями мы твердо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях военных лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма,

– заявил Путин.

Россия и Китай считают, что некоторые страны хотят "пересмотреть результаты" Второй мировой, победу в которой, по словам союзников, в основном "получили именно Россия и Китай".