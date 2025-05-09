Распространение "китайского мира" в России

Первая сессия переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина прошла. Есть даже совместное заявление. Много красивых слов и формулировок о совместном будущем. Но есть ряд ключевых моментов. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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1. Повышение уровня отношений между Китаем и Россией не произошло. Напомню, что отношения "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" были зафиксированы в договоре 2001 года. Сейчас стороны заявили об их "углублении", но не выводе на новый уровень. Китайская дипломатия любит красивые и длинные формулировки и трепетно относится к значению каждого слова. В этом случае отношения остались на том же уровне.

2. Китай продавил подписание Россией договора о взаимной защите инвестиций. То есть сыграть с КНР в "национализацию активов", если отношения двух стран ухудшатся, будет сложно. Для КНР такие соглашения – принципиальны для развития отношений.

3. В совместной декларации нет упоминания о проблемах с платежами, но есть пункт о расширении расчетов в национальных валютах. Учитывая, что КНР блокирует большую часть транзакций в российских рублях, юанизация российской экономики ускоряется.

4. Пункт о расширении кооперации в области космической и спутниковой навигации, ядерной энергетики, городского строительства, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий означает фактическую сдачу Россией позиций в этих отраслях. Строительство особенно интересно – согласитесь, сомнительно, что Россия будет что-то строить в Китае. А вот обратный процесс (как и китайское телекоммуникационное оборудование – и китайский контроль за системами связи) вполне может быть.

5. Гуманитарная часть, в частности обмены молодежью, образование. Здесь КНР, которая активно работает по созданию своей системы "мягкой силы" и действует через университетские программы, получает бонусы.

6. "Россия и Китай выступают за адаптацию евразийского регионального взаимодействия в области безопасности, экономики, культуры и других сфер к многополярным реалиям в пользу всех государств континента." Многополярные реалии в представлении Китая и в представлении России – две большие разницы. Китай видит только две глобальные супердержавы – себя самого и США. Адаптация "евразийского взаимодействия (читай ЕАЭС, ОДКБ и т.д.)" может происходить только в сторону сближения с китайским видением.

7. Пункты о ШОС – Россия признает первенство Китая. Напомню, что Шанхайская организация сотрудничества задумывалась и создавалась Кремлем как российскоцентрическая структура. К 2022 году она стала сеноцентричной, а декларация лишь подтверждает факт.

8. "Стороны намерены принимать меры, направленных на ускорение процесса создания Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе." А это силовая компонента ШОС, которая может со временем заменить собой ОДКБ (точнее уже заменяет для стран Центральной Азии).

9. Кремль поддержал две глобальные геополитические концепции КНР – Глобальную инициативу в сфере развития и Концепции построения Сообщества единой судьбы человечества. А они – не что иное, как базовые рамки "китайского мира".

10. Россия и КНР предсказуемо резко высказались против политики США по сохранению/расширению своего влияния. И, естественно, против тарифных войн и торговых ограничений.

11. При этом в декларации есть отдельные пункты по вопросам Японии (по резким формулировкам, которые скорее выгодны России), Корейского полуострова (здесь формулировки скорее обобщенные, близкие к риторике Пекина) и Афганистана (явно китайский трек).

12. Относительно Украины. С одной стороны, есть выгодные для Кремля слова "устранить его первопричины". Но при этом есть формулировка "о соблюдении принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи". Россия "приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в его урегулировании политико-дипломатическим путем."

13. Китай не будет финансировать "Силу Сибири 2". Но готов покупать больше российского газа (с дисконтом), если Россия расширит пропускную способность первого газопровода "Сила Сибири".

15. Пункт "укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути;" означает усиление позиций КНР в Арктике. Но это еще не победа Пекина – торг с США продолжается. Победой будут документы о беспрепятственном входе Китая в деятельность "Территорий опережающего социально-экономического развития" и "территорий опережающего развития" в северной части России. (Напомню, что это специальные зоны, где есть не только льготный налоговый режим, но и частично не работает российское миграционное законодательство).

16. Впервые зафиксирована формулировка: "Стороны отмечают наличие потенциала сотрудничества между ОДКБ и Китаем". Для России это возможность сохранить ОДКБ от развала, удержав участников от выхода перспективами китайской парафии. Интерес КНР читается прозрачно – повторить фокус с ШОС. Если, конечно, ОДКБ к тому моменту не развалится.

Как Си использовал приезд в Россию

Си максимально монетизировал свой приезд на 9 мая в Россию. Он пытается до американо-китайского саммита зафиксировать Россию в китайской сфере влияния. То есть сделать бесперспективной попытку Трампа сыграть в Россию как фактор, сдерживающий экспансию КНР.

При этом, в Кремле не оставляют надежд на успех своего трека переговоров с США. Ради этого не пошли на полную сдачу "арктических" вопросов. Ради этого (точнее какого-то соглашения о ресурсах) не включили вопрос ресурсов в совместную декларацию.

И, наконец, важное для нас. Китай входит в переговорный процесс по Украине. Это, кстати, признал Трамп. Однако вход КНР в переговоры по Украине не будет мгновенным. Для Китая важно с новыми вводными войти на подготовку американо-китайского саммита. Для Трампа важно выработать или обновить собственную повестку дня для встречи. Для России это означает время на проведение летней кампании. То есть на попытку (очередную) достичь перелома на фронте.

А уже ближе к осени начнутся другие процессы.