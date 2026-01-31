Под наблюдением Китая: эксперт предположил, для чего Путин отправил Дмитриева в США

Новый раунд переговоров между Украиной и Россией, но на этот раз без участия США, должен состояться 1 февраля. Накануне кремлевский переговорщик Кирилл Дмитриев отправился в Майами, где должен встретиться с представителями администрации Дональда Трампа.

Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко рассказал 24 Каналу, с чем связан визит посланника Владимира Путина в США. Ранее Дональд Трамп заявлял, что переговоры между Украиной и Россией имеют шансы на успех.

К теме В России говорят о новых вопросах мира: ISW о том, что это может означать для Украины

О чем поехал договариваться Дмитриев в США?

Остапенко отметил, что на сегодня Россия предпочитает, чтобы состоялась нормализация ее отношений с США по вопросам инвестиций и за пределами контекста войны России против Украины.

К слову. Кирилл Дмитриев 31 января прибыл в Майами, штат Флорида, где уже проводит встречи. В своем аккаунте в соцсети он опубликовал карту с изображением точки его приземления – побережья Флориды и добавил эмодзи в виде "голубя мира" с ветвью оливы.

Однако Соединенные Штаты постоянно сигнализируют России, что это взаимосвязанные вопросы. Нужно, по его словам, или нормализовать ситуацию с Украиной и прекратить войну, или пойти на перемирие в течение определенного периода, и только тогда можно говорить о совместных проектах, инвестиции и тому подобное.

Существует опасение, если Россия начнет снова активные боевые действия против Украины, тогда все инвестиционные проекты обвалятся. Репутационно это будет невыгодно США,

– подчеркнул политический консультант.

Что касается Дмитриева, то он постоянно ездит в Мар-а-Лаго, Майами, Нью-Йорк, Вашингтон на переговоры, он присутствовал на встречах россиян в Москве со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Разные башни Кремля, инвестиционные олигархи, вероятно, считают, что через Дмитриева могут лоббировать свои определенные приоритеты. Кремль таким образом пытается продвигать макропроекты в рамках этих переговоров", – предположил он.

Какую роль играет Китай в переговорах США и России?

В то же время по мнению эксперта по внешней политике, все эти движения видит Китай, который прекрасно понимает, если Россия договорится с США об определенных инвестиционных проектах, то они будут мешать интересам Пекина на российской территории.

Поэтому некоторые инициативы Дмитриева существенно обрезаются с той стороны. К тому же Россия стремится создать рычаг влияния против Китая, ведь слишком зависима от него. Поэтому хочет столкнуть американского орла и китайского дракона, чтобы адекватно балансировать между ними. Но Москва зависима от Пекина, который четко заявляет ей, что, мол, будьте осторожны с этим вопросом, потому что может быть больно,

– отметил Глеб Остапенко.

Он напомнил, как глава МИД Китая контролировал процесс переговоров американской делегации с россиянами в Кремле. Пока продолжались переговоры США и России, китайский чиновник разговаривал с российским главой МИД.

Что известно о мирных переговорах с участием Украины?