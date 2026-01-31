Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко розповів 24 Каналу, з чим пов'язаний візит посланця Володимира Путіна до США. Раніше Дональд Трамп заявляв, що переговори між Україною та Росією мають шанси на успіх.

До теми В Росії говорять про нові питання миру: ISW про те, що це може означати для України

Про що поїхав домовлятися Дмитрієв у США?

Остапенко наголосив, що на сьогодні Росія воліє, щоб відбулась нормалізація її відносин зі США щодо питань інвестицій і поза межами контексту війни Росії проти України.

До слова. Кирило Дмитрієв 31 січня прибув до Маямі, штат Флорида, де вже проводить зустрічі. У своєму акаунті у соцмережі він опублікував карту із зображенням точки його приземлення – узбережжя та додав емодзі у вигляді "голуба миру" з гілкою оливи.

Проте Сполучені Штати постійно сигналізують Росії, що це взаємопов'язані питання. Потрібно, за його словами, або нормалізувати ситуацію з Україною і припинити війну, або піти на перемир'я упродовж певного періоду, і тільки тоді можна говорити про спільні проєкти, інвестиції тощо.

Існує побоювання, якщо Росія розпочне знову активні бойові дії проти України і тоді всі інвестиційні проєкти обваляться. Репутаційно це буде невигідно США,

– підкреслив політичний консультант.

Щодо Дмитрієва, то він постійно їздить у Мар-а-Лаго, Маямі, Нью-Йорк, Вашингтон на переговори, він був присутній на зустрічах росіян у Москві зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Різні башти Кремля, інвестиційні бізнесові олігархи, імовірно, вважають, щочерез Дмитрієва можуть лобіювати свої певні пріоритети. Кремль у такий спосіб намагається просувати макропроєкти у межах цих переговорів", – припустив він.

Яку роль грає Китай у перемовинах США та Росії?

Водночас на думку експерта із зовнішньої політики, усі ці рухи бачить Китай, який чудово розуміє, якщо Росія домовиться зі США про певні інвестиційні проєкти, то вони заважатимуть інтересам Пекіну на російській території.

Тому деякі ініціативи Дмитрієва суттєво обрізаються з тієї сторони. До того ж Росія прагне створити важіль впливу проти Китаю, тому що занадто залежна від нього. Тому хоче зіткнути американського орла та китайського дракона, щоб адекватно балансувати між ними. Але Москва залежна від Пекіну, який чітко заявляє їй, що, мовляв, будьте обережними з цим питанням, бо може бути боляче,

– зауважив Гліб Остапенко.

Він нагадав, як голова МЗС Китаю контролював процес переговорів американської делегації з росіянами в Кремлі. Поки тривали перемовини США та Росії, китайський посадовець розмовляв з російським очільником МЗС.

Що відомо про мирні перемовини за участю України?