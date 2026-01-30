Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з візитом.
Що відомо про майбутні переговори у Маямі?
Переговори США та Росії пройдуть у Маямі, штат Флорида.
Довідково. У Флориді розташована резиденція Трампа Мар-а-Лаго. Там часто проводять неформальні дипломатичні зустрічі.
Дмитрієв має зустрітися там із членами адміністрації президента Трампа.
Деталі візиту наразі невідомі. Ані Кремль, ані Білий дім ще офіційно не коментували майбутню зустріч.
Як пройшли попередні переговори?
23 – 24 січня в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори України, Росії та США. Тоді йшлося про територіальні вимоги щодо Донбасу, тривали й суперечки навколо питання Запорізької АЕС.
У США ділилися оптимістичними враженнями після переговорів. Навіть вважали, що вдалося наблизитися до особистих переговорів Зеленського та Путіна. Тим часом у Росії заявляли, що скептично налаштовані щодо результативності тристоронніх переговорів і не варто очікувати швидких результатів.
Зеленський після переговорів повідомив, що наступна зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого. Та згодом він припустив, що переговори можуть бути перенесені, бо "щось відбувається між США та Іраном".