Волна грязи и оскорблений: в Польше взялись за тех, кто травил в сети 7-летнюю дочь Навроцкого

Прокуратура Варшавы открыла масштабное расследование из-за оскорбительных сообщений в интернете в отношении семилетней дочери президента Польши Кароля Навроцкого. Следователи проверяют десятки тысяч публикаций на различных платформах и устанавливают их авторов.

Об этом сообщает RMF24.

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Что известно о расследовании относительно травли дочери Навроцкого?

Поводом для волны комментариев стало ее публичное появление во время вечера выборов президента в 2025 году, когда ребенок эмоционально реагировал на события, посылал присутствующим воздушные поцелуи, сердца и танцевал. Часть пользователей соцсетей положительно восприняла ее поведение, однако другие начали распространять оскорбительные и неприемлемые высказывания.

Как сообщили в прокуратуре Варшавы, следователи из Мокотова ведут сразу несколько производств, в рамках которых анализируют около 30 тысяч интернет-сообщений на различных платформах. Ранее было открыто шесть отдельных дел, касающихся различных социальных сетей. Для установления авторов оскорбительных сообщений прокуратура обратилась с запросами о международной правовой помощи в США, чтобы получить данные пользователей в фейсбуке и инстаграме, а также в Китай по контенту в тик токе.

Часть расследований связана с особо тяжкими преступлениями, в частности публичными призывами к насилию в отношении несовершеннолетней. В прокуратуре отмечают, что пока ни одному лицу не предъявлено официальных обвинений, однако следствие продолжается и уже сейчас есть основания полагать, что часть авторов понесет уголовную ответственность.

Правоохранители также не исключают дальнейших шагов для защиты ребенка и усиления борьбы с языком ненависти в интернете.

Напомним, Кароль Навроцкий официально стал президентом Польши 6 августа 2025 года, приняв присягу перед Национальным собранием в Сейме. Он сменил на посту Анджея Дуду, второй пятилетний срок полномочий которого завершился.

Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов 1 июня 2025 года, набрав 50,89% голосов, опередив мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который получил 49,11%. После официальной инаугурации 6 августа новоизбранный президент получил высшие государственные полномочия и стал главнокомандующим Вооруженных сил Польши.