Трамп угрожает России масштабными санкциями, если та не сядет за стол переговоров

Дональд Трамп выложил сообщение, в котором обратился и к Украине, и к России. На этот раз он назвал рычаги влияния, которые может использовать против России.

Детали передает 24 Канал.

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Что Трамп написал о санкциях против России

Сообщение президента США достаточно короткое.

Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно "давит" на Украину на поле боя, я рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного соглашения о мирном урегулировании,

– говорится в сообщении.



Трамп о санкциях против России / Скриншот из соцсетей

В конце Трамп обратился к России и Украине.

"Садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно. Спасибо!!!" – высказался он.

Таким образом Трамп якобы стал на сторону Украины – по крайней мере назвал, какие рычаги влияния задействует в отношении России. Ранее его администрация обещала давление на обе стороны в войне. Но пока украинцы видели только угрозы в сторону Киева и закручивание гаек, например лишение Украины разведывательных данных, отказ в военной помощи и тому подобное.

В то же время он негативно высказался в отношении Украины. И его утверждение не совсем правдивое. Конечно, россияне продвигаются. Но это не значит, что Силы обороны не проводят контратаки и не возвращают себе утраченные позиции. К тому же не всем заявлениям россиян можно верить. Например, ISW в своем анализе за 6 марта указывает, что враг не имел продвижений, хотя и громко заявлял об этом. А вот ВСУ имели успехи в Торецке и на Покровском направлении, подтвержденные геолокационными кадрами.

Реакция украинских чиновников

Андрей Ермак написал: "Если Россия не прекратит удары по Украине, она должна почувствовать экономические и другие ограничения. Поддержим жесткие санкции против Москвы со стороны Запада и другие ограничения. Удары по Украине должны быть прекращены немедленно, если Россия действительно хочет завершить войну".

А руководитель ЦПД Андрей Коваленко кратко проанализировал сообщение Трампа.

"Президент США Трамп демонстрирует, что видит нежелание россиян завершать войну и обещает санкции в случае, если россияне не прекратят удары по Украине", – написал он.

Ранее в ISW отмечали, что Россия пытается использовать "бизнес-стимулы", чтобы подтолкнуть Вашингтон к фактическому признанию российской аннексии украинской территории. Например, в заявлении Пескова говорилось, что Россия открыта для сотрудничества с американскими компаниями, в частности на оккупированных украинских территориях.