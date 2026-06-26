Россия поставила под сомнение заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии каких-либо договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на Аляске, и требует от Вашингтона разъяснений относительно его роли в мирном процессе.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает пропагандистское издание "ТАСС".

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О чем заявил Лавров?

Сергей Лавров заявил, что слова Марко Рубио о том, что во время переговоров на Аляске не было никаких договоренностей по урегулированию войны в Украине, вызывают у Москвы вопросы, поэтому Россия хочет получить объяснения.

Он утверждает, что за несколько дней до встречи на Аляске спецпредставитель президента США Стив Виткофф якобы привез в Москву предложения президента Дональда Трампа по урегулированию войны, которые Россия взяла на рассмотрение.

По его словам, во время встречи в Анкоридже диктатор Путин якобы по пунктам перечислял американские предложения, переданные ранее, и после того или иного пункта уточнял у Стива Виткоффа, правильно ли он их понял.

Российский министр утверждает, что американский спецпредставитель якобы каждый раз подтверждал россиянам правильность изложенных предложений в присутствии лидера США Дональда Трампа, а также госсекретаря Марко Рубио.

Поэтому Лавров заявил, что не согласен со словами об отсутствии договоренностей: мол, если США предложили собственный план урегулирования, а Россия выразила согласие, то говорить об отсутствии согласия "не совсем корректно".

Помимо вышесказанного, высокопоставленный чиновник обратил внимание на другие заявления Рубио, в которых тот говорил о готовности США сделать шаг навстречу и сыграть конструктивную роль в прекращении войны, если для этого появится возможность.

В то же время российский министр уверяет, что ранее американский госсекретарь во время слушаний в Конгрессе заявлял, что якобы Вашингтон не может быть посредником в мирных усилиях и переговорах, поскольку поддерживает Украину.

По его мнению, вышеупомянутые заявления противоречат друг другу. Он подчеркнул, что если Соединенные Штаты заявляют о готовности объединить стороны и способствовать завершению войны, то это уже фактически является заявкой на посредническую роль.

Конечно, нужно внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, принятые российской стороной,

– заявил он.

Напомним, недавно журналисты задали вопрос госсекретарю США о последних обвинениях Москвы в адрес Вашингтона, поскольку Россия регулярно критикует США за то, что те не выполняют результаты саммита на Аляске.

Марко Рубио, в свою очередь, ответил, что между американской и российской сторонами в августе прошлого года не было никаких договоренностей. По его словам, тогда делегации обсуждали предложения без каких-либо соглашений.