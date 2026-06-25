Об этом пишет издание Axios.

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Что сказал Уильямс?

По словам американского чиновника, российский диктатор Владимир Путин допустил серьезную ошибку, когда начал запугивать Украину и мир ядерным оружием. Этими действиями он лишь демонстрирует слабость собственной страны.

Уильямс считает, что ядерные угрозы Путина демонстрируют, что он не уверен в способностях своей армии. Громкие заявления российского диктатора являются попыткой компенсировать поражения собственных военных в войне против Украины. Он подчеркивает, что Кремлю не удалось запугать НАТО и соседние страны.

По мнению высокопоставленного чиновника, несмотря на то, что на долю России и США приходится почти 85 процентов мирового ядерного арсенала, путинские угрозы ядерным оружием являются лишь блефом. Уильямс заявил, что российский президент прибегает к ядерному шантажу, когда не может запугать или оказать давление на партнеров Украины.

Чиновник предупредил, что мир постепенно вступает в новую ядерную эпоху, характерной чертой которой станет обострение напряженности между сверхдержавами. Он заявил, что сдерживание не будет таким, как во время Холодной войны.

Кремль продолжает ядерный шантаж

В мае 2026 года Москва и Минск провели совместные военные учения. В частности, россияне доставили в Беларусь "специальные боеприпасы" для комплексов "Искандер-М" и поднимали в воздух Ил-80, который взлетает только в том случае, если предстоит применение ядерного оружия.

Также главнокомандующий военно-космическими силами Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил, что Россия работает над технологией размещения ядерной боеголовки в космосе. Такой шаг, по его словам, может парализовать спутниковые службы и сделать части орбиты непригодными для использования на протяжении десятилетий.