Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС".

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Про що заявив Лавров?

Сергій Лавров заявив, що слова Марко Рубіо про те, що під час переговорів на Алясці не було жодних домовленостей щодо врегулювання війни в Україні, викликають у Москви запитання, тому Росія хоче отримати пояснення.

Він стверджує, що за кілька днів до зустрічі на Алясці спецпредставник президента США Стів Віткофф нібито привіз до Москви пропозиції президента Дональда Трампа щодо врегулювання війни, які Росія взяла в опрацювання.

За його словами, під час зустрічі в Анкориджі диктатор Путін нібито по пунктах перелічував американські пропозиції, передані раніше, та після того чи іншого пункту уточнював у Стіва Віткоффа, чи правильно він їх зрозумів.

Російський міністр стверджує, що американський спецпредставник нібито щоразу підтверджував росіянам правильність викладених пропозицій у присутності лідера США Дональда Трампа, а також держсекретаря Марко Рубіо.

Тож Лавров заявив, що не погоджується зі словами про відсутність домовленостей, мовляв, якщо США запропонували власний план врегулювання, а Росія висловила згоду, то говорити про відсутність згоди "не зовсім коректно".

Крім вищезгаданого, високопосадовець звернув увагу на інші заяви Рубіо, в яких той говорив про готовність США зробити крок уперед і відіграти конструктивну роль у припиненні війни, якщо для цього з'явиться можливість.

Водночас російський міністр запевняє, що раніше американський держсекретар під час слухань у Конгресі заявляв, що нібито Вашингтон не може бути посередником у мирних зусиллях і переговорах, оскільки підтримує Україну.

На його думку, вищезгадані заяви суперечать одна одній. Він наголосив, що якщо Сполучені Штати декларують готовність об'єднати сторони та сприяти завершенню війни, то це вже фактично є заявкою на посередницьку роль.

Звичайно, треба внести ясність на всю цю ситуацію. Але факт залишається фактом: на Алясці було обговорено пропозиції США, прийняті російською стороною,

– заявив він.

Нагадаємо, нещодавно журналісти запитали у держсекретаря США стосовно останніх звинувачень Москви в бік Вашингтону, оскільки Росія регулярно критикує США за те, що ті не виконують результати саміту на Алясці.

Марко Рубіо своєю чергою відповів, що між американською та російською сторонами у серпні минулого року не було жодних домовленостей. За його словами, тоді делегації обговорювали пропозиції без жодних угод.