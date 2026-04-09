Тотальный проигрыш, – эксперт предположил, чем для Трампа обернется "перемирие" с Ираном

Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Ираном по двухнедельному перемирию. Также Тегеран обнародовал соглашение, на которое якобы согласились США. Оно включает 10 пунктов, в том числе те, против которых ранее выступал Трамп. Поэтому достичь быстрого мира на Ближнем Востоке, вероятно, будет очень сложно.

Об этом рассказал 24 Каналу доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, который разобрал договоренности США и Ирана и предположил, реально ли их достичь. Он отметил, что США могут приписать себе частичную победу, но вряд ли ее такой будут считать избиратели как Трампа, так и Демократической партии, а это для него самое важное.

Кто получил больше преференций на фоне перемирия: США или Иран?

Городницкий отметил, что не выполнены условия, на которых настаивали США во время атаки на Иран. Также в публичном пространстве были обнародованы условия от иранской стороны к Соединенным Штатам Америки. Если они реальны и действительно будут выполнены, тогда, скорее, победил Иран, а не США.

В этих условиях очень четко прописано, что иранцы будут иметь возможность обогащать уран – для мирных целей. Хотя Трамп говорил про весь уран, что его нельзя обогащать. Также с Тегерана снимают санкции и он получит еще какие-то преференции,

– отметил политический эксперт.

Сейчас, по его мнению, все выглядит так, что будто Иран подвергся атакам и ему должны все компенсировать. А он может дальше продолжать свою ядерную программу, что может предусматривать риск того, что Тегеран может начать обогащать уран и в военных целях.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры с Ираном состоятся уже в ближайшее время, предположительно, в Пакистане. Президент США добавил, что в команду переговорщиков от американской стороны войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, а возглавит ее – Джей Ди Венс.

Получается, что будет то же самое, что и раньше, потому что Иран не публиковал никакой информации о том, что он обогащает уран для ядерного вооружения. В Тегеране уверяли, что это исключительно мирный атом. Такая же ситуация будет и сейчас. Но если Трамп еще и снимет санкции и компенсирует Ирану все потери, тогда, как считает доктор философии, сложится комическая ситуация.

Для Трампа это тотальный проигрыш. И если ничего не изменится в течение этих двух недель, его очень быстро "съедят" – прежде всего демократы. За то, что цели операции в Иране не были выполнены, средства были потрачены огромные, погибли люди, а он ничего не достиг,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Поэтому две недели перемирия будут очень болезненными для Трампа. Если он не нарушит перемирие и что-то не придумает. Соответственно политический обозреватель не исключает, что президент США может это сделать.

Что происходит вокруг договоренностей США и Ирана?