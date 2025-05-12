Лондонская полиция расследует пожар в доме премьер-министра Британии, – The Telegraph

Контртеррористическая полиция расследует пожар, произошедший в доме британского премьер-министра Кира Стармера на севере Лондона 12 мая. На месте происшествия работают правоохранители, а саму территорию дома уже оградили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о пожаре в доме Стармера

Пожар в доме на Каунтесс-роуд, Тафнелл-парк, в Лондоне начался сразу после 01:30 ночи в понедельник, 12 мая. Правоохранители обратились ко всем свидетелям, которые находились в этом районе в то время, с просьбой откликаться.

Контртеррористическое командование лондонской полиции расследует причину пожара, но источники издания сообщили, что на первом этапе это обычная операция, учитывая известный характер владельца дома.

Пока непонятно, как именно произошел пожар. Тем не менее полиция подтвердила, что двери в дом британского премьера были повреждены. Пострадавших в результате возгорания не было.

В доме Стармера в Лондоне произошел пожар / Фото Toby Shepheard / Story Picture Agency

Ситуацию уже прокомментировали на Даунинг-стрит.

Премьер-министр благодарит аварийно-спасательные службы за их работу. Инцидент расследуется в режиме реального времени, мы не будем предоставлять дальнейших комментариев,

– сказал спикер.

В полиции, в свою очередь, отметили, что территория дома Стармера будет оставаться перекрытой, пока будет продолжаться расследование.

Очевидцы сообщали, что никакого взрыва не было слышно. Сам огонь быстро потушили.

В издании отметили, что Кир Стармер и его жена приобрели трехэтажный четырехкомнатный террасированный дом в 2004 году за 650 000 фунтов стерлингов и жили там до всеобщих выборов в июле 2024 года, когда политик стал премьер-министром страны. Сейчас семья живет на Даунинг-стрит, а сам дом сдают в аренду. Сейчас стоимость дома оценивают в 2 миллиона фунтов стерлингов.