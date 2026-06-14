Трампу – 80 лет: президент США стал самым пожилым лидером среди руководителей ведущих государств

14 июня Дональд Трамп отмечает свой 80-й день рождения. Таким образом, президент США стал одним из самых пожилых лидеров государств в мире.

Об этом сообщает Pew Research Center.

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Действительно ли Трамп один из самых пожилых лидеров мира?

Согласно анализу, проведенному исследователями, лишь 16 из нынешних лидеров 186 государств-членов Организации Объединенных Наций старше Дональда Трампа.

Самыми пожилыми лидерами являются президент Камеруна Пол Бия, которому 93 года, и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, которому 90 лет. Интересно, что Бия занимает пост президента почти 44 года.



Рейтинг самых пожилых лидеров стран по возрасту / Инфографика Pew Research Center

Многие из самых пожилых лидеров мира проживают в африканских странах. Помимо Бии, в десятку самых пожилых лидеров входят лидеры Малави, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве, Республики Конго и Уганды.

Семь из 10 самых пожилых лидеров мира также проживают в странах, которые аналитики классифицируют как "несвободные" на основе политических прав и гражданских свобод, которыми там пользуются люди.

С другой стороны, самым молодым национальным лидером является 36-летний Бален Шах, который стал премьер-министром Непала в марте 2026 года после того, как протесты, возглавляемые молодежью, помогли свергнуть предыдущее правительство.

Также в рейтинг самых молодых лидеров входят премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Им обоим по 38 лет.

Средний возраст всех национальных лидеров в анализе Pew Research Center составляет 63 года. Около двух третей из них 40, 50 или 60 лет.



Каков средний возраст всех лидеров государств мира / Инфографика Pew Research Center

Напомним, в США нет никаких конституционных ограничений на верхний возрастной предел лиц, которые могут занимать пост президента, существует лишь минимальный возрастной порог для кандидата в президенты – 35 лет. Таким образом, Дональд Трамп завершит свой президентский срок в январе 2029 года в возрасте 83 лет.