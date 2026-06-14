Об этом сообщил The Guardian.

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Уберут ли имя Трампа из Центра Кеннеди?

Адвокаты Министерства юстиции США и представители руководства Центра Кеннеди, назначенные Дональдом Трампом, подали апелляцию по поводу демонтажа надписи.

Они требовали приостановить решение окружного судьи Кристофера Купера, который постановил, что имя действующего американского лидера добавили на фасад здания незаконно и его необходимо удалить.

Купер ранее уже отклонял попытку сохранить надпись, поэтому Центр приступил к демонтажу. Пока что имя Трампа убрали только с официального сайта учреждения и внутренних документов.

Кроме того, суд временно заблокировал намерение закрыть Центр Кеннеди на двухлетнюю реконструкцию, стоимость которой оценивалась в 257 миллионов долларов.

Напомним, в декабре 2025 года Белый дом решил переименовать Центр в "Мемориальный центр Дональда Джона Трампа и Джона Фицджеральда Кеннеди", что вызвало критику в Конгрессе.

Впоследствии демократка Эйприл Макклейн Делани подала законопроект, запрещающий называть федеральные объекты в честь действующего президента. В то же время племянница Кеннеди заявила, что имя Трампа уберут сразу после завершения его каденции.