Про це повідомив The Guardian.

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Чи приберуть ім'я Трампа з Центру Кеннеді?

Адвокати Міністерства юстиції США та представники керівництва Центру Кеннеді, яких призначив Дональд Трамп, подали апеляцію щодо демонтажу напису.

Вони вимагали призупинити рішення окружного судді Крістофера Купера, який постановив, що ім'я чинного американського лідера додали на фасад будівлі незаконно і його необхідно видалити.

Купер раніше вже відмовляв у спробі зберегти напис, тому Центр розпочав демонтаж. Поки що ім'я Трампа прибрали лише з офіційного сайту установи та внутрішніх документів.

Крім того, суд тимчасово заблокував намір закрити Центр Кеннеді на дворічну реконструкцію, вартість якої оцінювали у 257 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Білий дім вирішив перейменувати Центр на "Меморіальний центр Дональда Джона Трампа та Джона Фіцджеральда Кеннеді", що спричинило критику в Конгресі.

Згодом демократка Ейпріл Макклейн Делані подала законопроєкт, який забороняє називати федеральні об'єкти на честь чинного президента. Водночас племінниця Кеннеді заявила, що ім'я Трампа приберуть одразу після завершення його каденції.