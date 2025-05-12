Трамп отправился в первый официальный зарубежный визит с момента инаугурации: куда именно

Дональд Трамп отправился в первую большую международную поездку с начала своего второго срока президентства. Американский президент посетит 3 страны Ближнего Востока.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о первом зарубежном визите Трампа

Журналисты отмечают, что Дональд Трамп планирует прибыть в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, а уже во вторник полетит дальше в Доху, Катар, и Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Это возможность для американского лидера укрепить отношения с тремя ключевыми союзниками на Ближнем Востоке и доказать показать силу как заключателя соглашений на мировой арене.

Сама поездка продлится с 13 по 16 мая.

Интересно, что эта поездка похожа на первый международный визит Трампа во время его первого президентства в 2017 году.

Теперь, 8 лет спустя, президент Трамп вернется, чтобы еще раз подчеркнуть свое видение гордого, процветающего и успешного Ближнего Востока, где Соединенные Штаты и страны Ближнего Востока находятся в отношениях сотрудничества, и где экстремизм побежден в пользу торговли и культурного обмена,

– сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Приоритетом американского президента во время этой поездки является заключение "экономических соглашений" с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые бы усилили их инвестиции в Америку, заявили изданию несколько чиновников администрации Трампа.

Также ожидается, что Трамп встретится с военнослужащими на авиабазе США в Катаре, что подтвердила Левитт.

Эксперты также предполагают, что Трамп будет давить на своих коллег, чтобы они снизили цену на нефть, что является попыткой президента США выполнить ключевое предвыборное обещание по снижению повседневных расходов американцев. Хотя непонятно, какого прогресса можно достичь в этом направлении.

Во время поездки Трамп будет путешествовать с большой делегацией, в которую будут входить несколько секретарей кабинета министров и высокопоставленные чиновники. Ожидается, что госсекретарь Макро Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент прилетят в регион отдельно от Трампа для участия во встречах с ближневосточными коллегами.

Министр торговли Говард Латник также должен присоединиться к делегации. Большинство руководящих сотрудников Белого дома, включая руководительницу аппарата Сьюзи Уайлз, также будут сопровождать президента, сообщили CNN высокопоставленные чиновники Белого дома.