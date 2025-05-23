"Извини, Трамп, но Украина это твоя война": Bloomberg проанализировало политику президента США

Дональд Трамп, вероятно, выбирает бегство, а не борьбу в вопросе мирного урегулирования войны. Ирония заключается в том, что Украина не скоро покончит с президентом США, который хочет только одного – покончить с Украиной.

Выбор Дональда Трампа стал очевидным после последних безрезультатных переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какова стратегия Путина

Журналисты напомнили призыв Владимира Зеленского и европейских лидеров к прекращению огня, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа, а затем ввести санкции, если президент России Владимир Путин откажется от предложения.

Впрочем, как отмечает издание, когда Владимир Путин взамен призвал к прямым мирным переговорам, Дональд Трамп поспешно поддержал эту идею, даже после того, как диктатор отказался присутствовать на тех же переговорах, которые он предложил.

Результат телефонного разговора президентов США и России Bloomberg называет бессодержательной договоренностью о поиске соглашения, а также подтверждением жесткой позиции России, которая гарантирует, что соглашения не будет. А Трамп, несмотря на свои обещания, терпит неудачу.

Журналисты отмечают, что обещая быстро положить конец войне во время своей избирательной кампании, он неправильно диагностировал проблему, считая ее упрямством Украины, а не нежеланием Владимира Путина позволить этой стране выжить.

Отсюда, согласно обнародованной информации, следует, что на этом этапе компромисс невозможен. Отмечают, что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не капитулирует, или пока Путин не придет к выводу, что цена победы слишком высока.

У Путина есть стратегия для достижения своей цели: "перемолоть и добить". Его армию будут изматывать устойчивые, но значительно меньшие силы Украины, чтобы в конце концов сломать их моральный дух. Сам Путин будет продолжать перемалывать Трампа, не переходя к серьезным переговорам, но и не отказываясь от них,

– говорится в статье.

Таким образом, он может исчерпать срок военной помощи США Украине, вероятно, уже летом 2025 года, избегая при этом гнева, который может вызвать откровенный отказ от предложений американского президента по мирному урегулированию.

Это не "война Байдена"

Занять более агрессивную позицию в отношении Владимира Путина, по мнению журналистов, Дональду Трампу больше всего мешает то, что для этого ему придется сделать российско-украинскую войну, которую он называя войной Джо Байдена, своей собственной.

Напоминают, что Дональд Трамп всегда резко критиковал роль США в вопросе Украины, считая, что Вашингтон тратит деньги и провоцирует Третью мировую войну. Поэтому наказание для Путина означало бы принятие дела, в которое Трамп никогда не верил.

Уход Трампа далеко не заведет. Он якобы расхваливает замечательные возможности для экономических соглашений с Путиным. Но если он отойдет от Украины, то в лучшем случае это будет затяжная борьба, в которой Россия останется гипермилитаризованной автократией, экономика которой все еще подпадает под европейские санкции, а российские нефтеперерабатывающие заводы будут периодически взрываться,

– пишет издание.

Bloomberg пишет, что в худшем случае позиции Украины начнут постепенно ослабевать, а затем ситуация будет ухудшаться, что приведет к полному поражению или к мирному соглашению "под дулом автомата", что вряд ли понравится в Украине.

"Война в этой стране может в конце концов преследовать Трампа, сколько бы он не утверждал, что это не его война", – резюмировал автор.