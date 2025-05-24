Трамп поставил под угрозу обмен пленными Украины с Россией, чтобы "быть первым", – Politico

Президент США Дональд Трамп решил первым публично заявить о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией, несмотря на секретность этого со стороны Киева.

Обмен оказался под угрозой, поскольку на момент публикации заявления американского лидера он еще даже не начался. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как Трамп сорвал тайну обмена

В четверг, 23 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что состоялся большой обмен пленными между Россией и Украиной, имея в виду формат "1000 на 1000". Тогда американский лидер также заявил, что это событие может "привести к чему-то большому".

Это сообщение он обнародовал в Truth Social, за несколько часов до начала крупнейшего с начала полномасштабной войны обмена военнопленными. Тогда удалось вернуть 390 украинцев, первый этап, как напоминают журналисты, должен был пройти в строгой тайне.

Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих событиях, потому что с русскими никогда не можешь быть уверенным. Наши ребята были слишком близко к врагу,

– прокомментировал действия Трампа украинский источник в комментарии Politico.

По данным издания, Украина держала информацию в секрете, опасаясь за безопасность 270 военных и 120 гражданских, которых должны были обменять на границе с Беларусью. Неожиданное публичное объявление вызвало беспокойство в Киеве из-за риска срыва операции.

Несмотря на этот инцидент, министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Дональда Трампа за посредничество, отметив, что его участие помогло разблокировать диалог, которого не было три года. Украина продолжает готовиться к следующему этапу обмена.