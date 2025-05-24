Обмін опинився під загрозою, оскільки на момент публікації заяви американського лідера він ще навіть не почався. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Повернули вже 697 людей: все, що відомо про великий обмін з Росією станом на зараз

Як Трамп зірвав таємницю обміну

У четвер, 23 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що відбувся великий обмін полоненими між Росією та Україною, маючи на увазі формат "1000 на 1000". Тоді американський лідер також заявив, що ця подія може "призвести до чогось великого".

Цей допис він оприлюднив у Truth Social, за кілька годин до початку найбільшого з початку повномасштабної війни обміну військовополоненими. Тоді вдалося повернути 390 українців, перший етап, як нагадують журналісти, мав пройти у суворій таємниці.

Трамп хотів першим повідомити про це. На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні події, бо з росіянами ніколи не можеш бути впевненим. Наші хлопці були надто близько до ворога,

– прокоментувало дії Трампа українське джерело у коментарі Politico.

За даними видання, Україна тримала інформацію в секреті, побоюючись за безпеку 270 військових та 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю. Несподіване публічне оголошення викликало занепокоєння в Києві через ризик зриву операції.

Попри цей інцидент, міністр оборони України Рустем Умєров подякував Дональду Трампу за посередництво, зазначивши, що його участь допомогла розблокувати діалог, якого не було три роки. Україна продовжує готуватися до наступного етапу обміну.