Дональд Трамп сообщил, что не готов вводить санкции против России, потому что якобы боится сорвать соглашение по Украине. На самом же деле президент Трамп хочет выполнить свое странное желание.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что говорится о сотрудничестве с Россией в одной важной сфере. Однако реализовать это практически нереально.

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Нереалистичное и странное желание Трампа

Президент США хочет экономически сотрудничать со страной-агрессором, что, по словам политолога, является действительно странным желанием. Никто из американских экономистов не понимает, каким образом будет выглядеть это сотрудничество и торговля с Россией.

Даже до начала полномасштабного вторжения товарооборот между США и страной-агрессором составлял 35 миллиардов долларов, что является очень маленькой суммой для таких крупных стран. Например, такая небольшая страна как Израиль имеет товарооборот со Штатами на сумму 37 миллиардов долларов.

Чем они (США и Россия – 24 Канал) собираются торговать? Я не знаю. Газ и нефть? В США этого есть много. Очень странно, что Трамп настолько зациклен на этой истории о сотрудничестве,

– подчеркнул Рейтерович.

Политолог добавил, что Трамп не может отойти от своей риторики, а тем более выйти из переговорного процесса, ведь это сильно ударит по его имиджу. Если же и захочет выйти – ему придется объяснить это тем, что одна из сторон сорвала переговоры.

"Для нас очевидно, что это – Россия. Если это не очевидно для Трампа, нам надо будет это доказать на практике и убедить, что виновной является именно Россия", – заметил он.

Интересно, что политолог Валентин Гладких поделился мнением, что Трамп пытается подружиться с российским диктатором по двум причинам – для совместного противостояния с Китаем и для решения проблемы с Ираном.

Между тем республиканцы в Конгрессе и советники призывают президента США все же ввести новые санкции против России. Американские чиновники уже подготовили новый пакет экономических санкций.