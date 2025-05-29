Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що мовиться про співпрацю з Росією в одній важливій сфері. Однак реалізувати це практично нереально.

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Нереалістичне та дивне бажання Трампа

Президент США хоче економічно співпрацювати з країною-агресоркою, що, за словами політолога, є справді дивним бажанням. Ніхто з американських економістів не розуміє, в який спосіб буде виглядати ця співпраця та торгівля з Росією.

Навіть до початку повномасштабного вторгнення товарообіг між США та країною-агресоркою становив 35 мільярдів доларів, що є дуже маленькою сумою для таких великих країн. Наприклад, така невелика країна як Ізраїль має товарообіг з Штатами на суму 37 мільярдів доларів.

Чим вони (США та Росія – 24 Канал) збираються торгувати? Я не знаю. Газ і нафта? В США цього є багато. Дуже дивно, що Трамп настільки зациклений на цій історії про співпрацю,

– наголосив Рейтерович.

Політолог додав, що Трамп не може відійти від своєї риторики, а тим паче вийти з переговорного процесу, адже це сильно вдарить по його іміджу. Якщо ж і захоче вийти – йому доведеться пояснити це тим, що одна зі сторін зірвала переговори.

"Для нас очевидно, що це – Росія. Якщо це не очевидно для Трампа, нам треба буде це довести на практиці і переконати, що винною є саме Росія", – зауважив він.

Цікаво, що політолог Валентин Гладких поділився думкою, що Трамп намагається потоваришувати з російським диктатором з двох причин – для спільного протистояння з Китаєм та для розв'язування проблеми з Іраном.

Тим часом республіканці в Конгресі та радники закликають президента США все ж запровадити нові санкції проти Росії. Американські посадовці вже підготували новий пакет економічних санкцій.