Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта

США формируют новую правительственную структуру для работы в сфере искусственного интеллекта и технологического сектора. Инициатива призвана объединить усилия федеральных властей, бизнеса и общественных организаций.

О запуске "Сил суперинтеллекта" (SIF) официально сообщил Дональд Трамп в своей социальной сети.

Кто будет руководить ведомством

По словам президента, новая структура возьмет на себя координацию между правительством, потребителями, религиозными организациями и провайдерами критически важной инфраструктуры.

Также ведомство будет тесно сотрудничать с компаниями, разрабатывающими передовые технологии.

Возглавит новое ведомство целая группа высокопоставленных чиновников. В руководящий состав вошли директор Национальной разведки Джей Клейтон и председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон.

Кроме того, к команде присоединятся главный технический директор Эмиль Майкл и директор Управления по управлению персоналом Скотт Купор.

Силы "суперинтеллекта" будут подчиняться непосредственно президенту Соединенных Штатов и руководителю аппарата Сьюзи Уайлз,

– отметил Трамп.

Ранее американский лидер объявил о создании новой структуры – Силы искусственного интеллекта.

По его словам, руководитель организации будет назначен в ближайшее время. Трамп заявил, что новую структуру создают по аналогии с Космическими силами США, основанными в 2019 году.

По мнению президента, развитие искусственного интеллекта будет иметь важное значение для экономики страны и ее конкуренции с другими государствами. Он также предположил, что в будущем эта отрасль может обеспечивать до 25% ВВП США.