Про запуск Сил суперінтелекту (SIF) офіційно повідомив Дональд Трамп у своїй соцмережі.

Хто керуватиме відомством

За словами президента, нова структура візьме на себе координацію між урядом, споживачами, релігійними організаціями та провайдерами критичної інфраструктури.

Також відомство тісно співпрацюватиме з компаніями, які розробляють передові технології.

Очолить нове формування ціла група високопосадовців. До керівного складу увійшли директор Національної розвідки Джей Клейтон та голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон.

Також до команди приєднаються головний технічний директор Еміль Майкл і директор Управління з управління персоналом Скотт Купор.

Сили суперінтелекту звітуватимуть безпосередньо президенту Сполучених Штатів та керівнику апарату Сьюзі Вайлз,

– зазначив Трамп.

Раніше американський лідер оголосив про створення нової структури – Сил штучного інтелекту.

За його словами, керівника організації призначать найближчим часом. Трамп заявив, що нову структуру створюють за аналогією з Космічними силами США, які заснували у 2019 році.

На думку президента, розвиток штучного інтелекту матиме важливе значення для економіки країни та її конкуренції з іншими державами. Він також припустив, що в майбутньому ця галузь може забезпечувати до 25% ВВП США.