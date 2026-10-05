О запуске "Сил суперинтеллекта" (SIF) официально сообщил Дональд Трамп в своей социальной сети.
Кто будет руководить ведомством
По словам президента, новая структура возьмет на себя координацию между правительством, потребителями, религиозными организациями и провайдерами критически важной инфраструктуры.
Также ведомство будет тесно сотрудничать с компаниями, разрабатывающими передовые технологии.
Возглавит новое ведомство целая группа высокопоставленных чиновников. В руководящий состав вошли директор Национальной разведки Джей Клейтон и председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон.
Кроме того, к команде присоединятся главный технический директор Эмиль Майкл и директор Управления по управлению персоналом Скотт Купор.
Силы "суперинтеллекта" будут подчиняться непосредственно президенту Соединенных Штатов и руководителю аппарата Сьюзи Уайлз,
– отметил Трамп.
Ранее американский лидер объявил о создании новой структуры – Силы искусственного интеллекта.
По его словам, руководитель организации будет назначен в ближайшее время. Трамп заявил, что новую структуру создают по аналогии с Космическими силами США, основанными в 2019 году.
По мнению президента, развитие искусственного интеллекта будет иметь важное значение для экономики страны и ее конкуренции с другими государствами. Он также предположил, что в будущем эта отрасль может обеспечивать до 25% ВВП США.