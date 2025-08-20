Дональд Трамп решительно настроен полностью посвятить себя переговорам, направленным на прекращение войны между Украиной и Россией. Как сообщили в резиденции президента США, августовский отпуск Трампа отменен.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на заявление Белого дома, передает 24 Канал

Что известно о планах Трампа?

Предполагалось, что запланированный августовский отпуск президент США проведет в своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Однако из-за срочности проведения международных переговоров планы пришлось изменить.

Август – традиционное время для президентских отпусков, но не для этого президента,

– подчеркнула Левитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп рассматривал возможность продолжения работы над мирными инициативами с Бедминстера. Однако в конце концов решил остаться в Белом доме, чтобы сосредоточиться на дипломатических усилиях.

Пресс-секретарь отметила решимость Трампа, заметив, что он пытается действовать быстро и стремится использовать благоприятные моменты для достижения результатов.

Он человек с миссией. Он хочет двигаться вперед,

– добавила пресс-секретарь.

Что известно о дипломатических усилиях Трампа за последнее время?