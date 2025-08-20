Дональд Трамп рішуче налаштований повністю присвятити себе переговорам, спрямованим на припинення війни між Україною та Росією. Як повідомили в резиденції президента США, серпнева відпустка Трампа скасована.

Про пише видання The Hill з посиланням на заяву Білого дому, передає 24 Канал

Що відомо про плани Трампа?

Передбачалося, що заплановану серпневу відпустку президент США проведе у своєму гольф-курорті в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Однак через терміновість проведення міжнародних перемовин плани довелося змінити.

Серпень – традиційний час для президентських відпусток, але не для цього президента,

– підкреслила Левітт.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Трамп розглядав можливість продовження роботи над мирними ініціативами з Бедмінстера. Проте зрештою вирішив залишитися в Білому домі, щоб зосередитися на дипломатичних зусиллях.

Речниця наголосила на рішучості Трампа, зауваживши, що він намагається діяти швидко і прагне використовувати сприятливі моменти для досягнення результатів.

Він людина з місією. Він хоче рухатися вперед,

– додала речниця.

Що відомо про дипломатичні зусилля Трампа за останній час?