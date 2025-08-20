Про пише видання The Hill з посиланням на заяву Білого дому, передає 24 Канал
Що відомо про плани Трампа?
Передбачалося, що заплановану серпневу відпустку президент США проведе у своєму гольф-курорті в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Однак через терміновість проведення міжнародних перемовин плани довелося змінити.
Серпень – традиційний час для президентських відпусток, але не для цього президента,
– підкреслила Левітт.
За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Трамп розглядав можливість продовження роботи над мирними ініціативами з Бедмінстера. Проте зрештою вирішив залишитися в Білому домі, щоб зосередитися на дипломатичних зусиллях.
Речниця наголосила на рішучості Трампа, зауваживши, що він намагається діяти швидко і прагне використовувати сприятливі моменти для досягнення результатів.
Він людина з місією. Він хоче рухатися вперед,
– додала речниця.
Що відомо про дипломатичні зусилля Трампа за останній час?
На думку аналітиків, саміт на Алясці за участю Володимира Путіна та Дональда Трампа 15 серпня хоч і не продемонстрував конкретних результатів, однак запустив низку міжнародних зустрічей та важливих міжнародних заяв.
Президент США оголосив про намір провести тристоронню зустріч між Росією, Україною та Сполученими Штатами для обговорення ключових питань гарантій безпеки та зупинння воєнних дій.
Після проведених перемовин із Володимиром Зеленським та лідерами європейських держав 18 серпня Трамп змінив свою позицію щодо України. Зустріч продемонструвала об'єднання Заходу для врегулювання війни.