Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на заявление Белого дома, передает 24 Канал
Смотрите также Трамп совершил сотни бизнес-сделок уже после инаугурации – в США назревает скандал
Что известно о планах Трампа?
Предполагалось, что запланированный августовский отпуск президент США проведет в своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Однако из-за срочности проведения международных переговоров планы пришлось изменить.
Август – традиционное время для президентских отпусков, но не для этого президента,
– подчеркнула Левитт.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп рассматривал возможность продолжения работы над мирными инициативами с Бедминстера. Однако в конце концов решил остаться в Белом доме, чтобы сосредоточиться на дипломатических усилиях.
Пресс-секретарь отметила решимость Трампа, заметив, что он пытается действовать быстро и стремится использовать благоприятные моменты для достижения результатов.
Он человек с миссией. Он хочет двигаться вперед,
– добавила пресс-секретарь.
Что известно о дипломатических усилиях Трампа за последнее время?
- По мнению аналитиков, саммит на Аляске с участием Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа хоть и не продемонстрировал конкретных результатов, однако запустил ряд международных встреч и важных международных заявлений.
- Президент США объявил о намерении провести трехстороннюю встречу между Россией, Украиной и Соединенными Штатами для обсуждения ключевых вопросов гарантий безопасности и остановки военных действий.
- После проведенных переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств 18 августа Трамп изменил свою позицию по Украине. Встреча продемонстрировала объединение Запада для урегулирования войны.