Католики резко раскритиковали Трампа из-за изображения в образе Папы Римского

Накануне Дональд Трамп опубликовал свое изображение в образе Папы Римского, которое сгенерировал искусственный интеллект. Католическая конференция штата Нью-Йорк резко отреагировала, обвинив президента США в насмешке над верой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Католики отреагировали на изображение Трампа в образе Папы Римского

Дональд Трамп вызвал волну критики со стороны некоторых католиков после того, как опубликовал изображение себя в образе Папы Римского, созданное искусственным интеллектом.

Картинка, которой поделились официальные аккаунты Белого дома в соцсетях, появляется в то время, как католики оплакивают смерть Папы Франциска и готовятся избрать следующего понтифика.

Католическая конференция штата Нью-Йорк обвинила президента США в насмешке над верой.

Пост появляется через несколько дней после того, как американский лидер пошутил перед журналистами, заявив: "Я хотел бы быть Папой".

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни отказался отвечать на вопросы о посте Трампа во время брифинга в субботу.

Ватикан готовится провести конклав, чтобы выбрать преемника Франциска, который начнется со среды.

В этом образе нет ничего разумного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы собираются войти в торжественный конклав, чтобы выбрать нового преемника святого Петра. Не издевайся над нами,

– написала Католическая конференция штата Нью-Йорк, которая представляет епископов Нью-Йорка.

На изображении, опубликованном Трампом в пятницу вечером, он одет в белую рясу и заостренную митру, которую традиционно носит епископ. На шее – большой крест. Также президент США держит палец вверх с торжественным выражением лица.

Кстати, пост Трампа также раскритиковал левый бывший премьер Италии.

Это изображение оскорбляет верующих, оскорбляет институты и показывает, что лидер правого мира наслаждается клоунадой,

– написал Маттео Ренци.

Впрочем, Белый дом отверг любые предположения о том, что президент-республиканец высмеивал папство.

"Трамп прилетел в Италию, чтобы отдать дань уважения Папе Франциску и присутствовать на его похоронах, и он был стойким защитником католиков и религиозной свободы", – заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.