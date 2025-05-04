Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
До теми Нове "амплуа" Трампа: лідер США опублікував фото в образі Папи Римського
Католики відреагували на зображення Трампа в образі Папи Римського
Дональд Трамп викликав хвилю критики з боку деяких католиків після того, як опублікував зображення себе в образі Папи Римського, створене штучним інтелектом.
Картинка, якою поділилися офіційні акаунти Білого дому в соцмережах, з'являється в той час, як католики оплакують смерть Папи Франциска й готуються обрати наступного понтифіка.
Католицька конференція штату Нью-Йорк звинуватила президента США у глузуванні над вірою.
Пост з'являється через кілька днів після того, як американський лідер пожартував перед журналістами, заявивши: "Я хотів би бути Папою".
Прессекретар Ватикану Маттео Бруні відмовився відповідати на запитання про пост Трампа під час брифінгу в суботу.
Ватикан готується провести конклав, щоб вибрати наступника Франциска, який розпочнеться з середи.
У цьому образі немає нічого розумного чи смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого Папу Франциска, і кардинали збираються увійти в урочистий конклав, щоб обрати нового наступника святого Петра. Не знущайся з нас,
– написала Католицька конференція штату Нью-Йорк, яка представляє єпископів Нью-Йорка.
На зображенні, опублікованому Трампом у п'ятницю ввечері, він одягнений у білу рясу й загострену митру, яку традиційно носить єпископ. На шиї – великий хрест. Також президент США тримає палець вгору з урочистим виразом обличчя.
До речі, пост Трампа також розкритикував лівий колишній прем'єр Італії.
Це зображення ображає віруючих, ображає інституції й показує, що лідер правого світу насолоджується клоунадою,
– написав Маттео Ренці.
Втім, Білий дім відкинув будь-які припущення про те, що президент-республіканець висміював папство.
"Трамп прилетів до Італії, щоб віддати данину поваги Папі Франциску і бути присутнім на його похороні, і він був стійким захисником католиків і релігійної свободи", – заявила прессекретарка Керолайн Левітт.