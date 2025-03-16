Трамп планирует позвонить Путину: Уиткофф рассказал, когда это произойдет

Президент США Дональд Трамп может позвонить главе Кремля Владимиру Путину. Спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, когда состоится разговор.

А также поделился результатами своей встречи с российским диктатором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Уиткоффа в эфире CNN.

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Когда состоится разговор Трампа с Путиным

По данным Виткоффа, телефонный разговор Трампа и Путина ожидается на следующей неделе. Однако пока неизвестно, когда именно будут разговаривать политики.

Кроме этого, спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока прокомментировал свою встречу с Путиным в Москве и заявил, что она "была положительной" и длилась около 3 – 4 часов. Уиткофф убежден, что российский диктатор якобы принимает философию Трампа и они оба выступают за прекращение военных действий в Украине.

Стоит добавить, что Москва и Вашингтон также проводят консультации для подготовки встречи Трампа и Путина. Однако пока контакты продолжаются не на президентских, а на других уровнях. В то же время помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что встречу организуют тогда, как только возникнет необходимость.