Трамп планирует позвонить Путину: Уиткофф рассказал, когда это произойдет
- Президент США Дональд Трамп планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным на следующей неделе, но точная дата не разглашается.
- Спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что его встреча с Путиным длилась 3 – 4 часа и прошла положительно.
- Уиткофф отметил, что Путин якобы принимает философию Трампа и оба политика выступают за прекращение военных действий в Украине.
Президент США Дональд Трамп может позвонить главе Кремля Владимиру Путину. Спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, когда состоится разговор.
А также поделился результатами своей встречи с российским диктатором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Уиткоффа в эфире CNN.
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Когда состоится разговор Трампа с Путиным
По данным Виткоффа, телефонный разговор Трампа и Путина ожидается на следующей неделе. Однако пока неизвестно, когда именно будут разговаривать политики.
Кроме этого, спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока прокомментировал свою встречу с Путиным в Москве и заявил, что она "была положительной" и длилась около 3 – 4 часов. Уиткофф убежден, что российский диктатор якобы принимает философию Трампа и они оба выступают за прекращение военных действий в Украине.
Стоит добавить, что Москва и Вашингтон также проводят консультации для подготовки встречи Трампа и Путина. Однако пока контакты продолжаются не на президентских, а на других уровнях. В то же время помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что встречу организуют тогда, как только возникнет необходимость.