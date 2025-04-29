Хоть Трамп уже побил все антирекорды: рейтинг президента США может упасть еще ниже

Темпы падения рейтинга Дональда Трампа за первые 100 дней побили фактически 80-летний рекорд. Политика президента США привела к существенному снижению поддержки среди населения.

На данный момент деятельность Трампа одобряют около 41% опрошенных американцев. Впрочем, как объяснил 24 Каналу, профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг, рейтинги лидера США могут обвалиться еще на несколько пунктов.

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Почему рейтинг Трампа так стремительно упал

Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 41% за первые 100 дней на посту, что является самым низким показателем за последние по меньшей мере 70 лет. Трампа поддерживают 86% республиканцев, тогда как 93% демократов не одобряют его действия.

За него голосовали 49,8% избирателей, и рейтинги упали по всем опросам, колеблясь от 41 до 44%. Понятно, почему это происходит – люди не уверены в будущем. Политика Трампа уже привела к тому, что тормозит экономика и в пропасть летит фондовый рынок,

– отметил Ігор Айзенберг.

Вероятно, обновленные данные об инфляции и безработице в США четко покажут, что политика Трампа привела к существенным ухудшениям показателей. Собственно, Трамп собственноручно приложился к увольнению сотен тысяч госслужащих, в чем ему радостно помогал Илон Маск. Кроме того, в Соединенных Штатах затормозило производство из-за тарифной политики Трампа.

Хотя нынешний президент США может обвинять во всем своего предшественника – Джо Байдена, но Байден передал Трампу экономику, что неуклонно росла. Показатели роста экономики за время правления 46-го президента Америки были самыми высокими в мире. Кроме того, в течение 2023 – 2024 годов в США был самый низкий уровень безработицы и преступности за 50 лет.

"Трамп не только все это остановил, но и существенно ухудшил. Впрочем, его рейтинг не упадет ниже 35 – 37%, ведь это его так называемая база, которая никогда не откажется от Трампа – что бы ни случилось. Как бы хуже не стало, Трамп будет идолом для этих людей", – подытожил профессор.

К слову, предыдущий антирекорд по уровню поддержки через 100 дней после инаугурации принадлежал также Трампу: в 2017 году его рейтинг был 42%. Теперь поддержка Трампа снизилась еще сильнее.