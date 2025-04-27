Уровень поддержки Трампа на грани его 100 дней президентства является самым низким в истории американских президентов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Главная тема – окончание войны, – Волц о разговоре Зеленского и Трампа в Ватикане

Каков рейтинг Трампа

По данным опросов, Трампа сейчас поддерживают 41% опрошенных американцев. Это самый низкий уровень на грани 100 дней президентства среди президентов США как минимум со времен Дауарта Эйзенхауэра, отмечает CNN.

Поддержка политики Трампа с марта снизилась на 4 процентных пункта, а с февраля – на 7 процентных пунктов.

Лишь 22% респондентов выразили решительную поддержку деятельности Трампа на посту президента. В то же время решительно не одобряют ее – 45%.

Впрочем, существует серьезная поляризация поддержки Трампа в зависимости от партийных предпочтений. Трампа поддерживают 86% республиканцев. 93% демократов его действия не одобряют. Среди избирателей, не имеющих четких партийных предпочтений, его поддерживает лишь 31%.

Поддержка Трампа уменьшается во всех аспектах политики. В вопросе инфляции она снизилась с марта на 9 пунктов до 35%, относительно тарифов – на 4 пункта, до 35%, положительно оценивают его шаги в экономике 39% американцев, что на 5 пунктов меньше, чем месяц назад.

Поддержка шагов по управлению федеральным правительством упала на шесть пунктов, до 42%. Только 46% считают, что Трамп будет назначать на должности лучших специалистов, что на 8 пунктов меньше, чем в декабре.

43% поддерживают "турбосмены" Трампа в управлении федеральным правительством, тогда как 57% видят в этом риски для страны.

Внешнюю политику одобряют 39% избирателей, 60% – не одобряют.

50% респондентов заявили о том или ином уровне уверенности, что Трамп способен должным образом справиться с внешнеполитическими задачами. До начала его второй каденции таких было 55%.

В миграционной политике его подход одобряют 45%, хотя месяц назад таких было 51%.

Рейтинг вице-президента Джей Ди Венса также равен лишь 41%. Его работу на посту не одобряют 58% американцев.