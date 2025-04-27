Рівень підтримки Трампа на межі його 100 днів президентства є найнижчим у історії американських президентів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Яким є рейтинг Трампа

За даними опитувань, Трампа наразі підтримують 41% опитаних амерканців. Це найнижчий рівень на межі 100 днів президентства серед президентів США щонайменш з часів Дауарта Ейзенхауера, зазначає CNN.

Підтримка політики Трампа з березня знизилася на 4 процентних пункти, а з лютого – на 7 процентних пунктів.

Лише 22% респондентів висловили рішучу підтримку діяльності Трампа на посаді президента. Водночас рішуче не схвалюють її – 45%.

Втім, існує серйозна поляризація підтримки Трампа залежно від партійних вподобань. Трампа підтримують 86% республіканців. 93% демократів його дії не схвалюють. Серед виборців, що не мають чітких партійних вподобань, його підтримує лише 31%.

Підтримка Трампа зменшується у всіх аспектах політики. У питанні інфляції вона знизилась з березня на 9 пунктів до 35%, стосовно тарифів – на 4 пункти, до 35%, позитивну оцінюють його кроки в економіці 39% американців, що на 5 пунктів менше, ніж місяць тому.

Підтримка кроків щодо управління федеральним урядом впала на шість пунктів, до 42%. Лише 46% вважають, що Трамп призначатиме на посади найкращих фахівців, що на 8 пунктів менше, ніж у грудні.

43% підтримують "турбозміни" Трампа в управлінні федеральним урядом, тоді як 57% бачать у цьому ризики для країни.

Зовнішню політику схвалюють 39% виборців, 60% – не схвалюють.

50% респондентів заявили про той чи інший рівень впевненості, що Трамп спроможний належно впоратися із зовнішньополітичними завданнями. До початку його другої каденції таких було 55%.

У міграційній політиці його підхід схвалюють 45%, хоча місяць тому таких було 51%.

Рейтинг віцепрезидента Джей Ді Венса також дорівнює лише 41%. Його роботу на посаді не схвалюють 58% американців.