Многие знают, кто его взорвал, – Трамп о "Северном потоке-2"

Президент США Дональд Трамп убежден в том, что многие знают, кто взорвал газопровод "Северный поток-2". Но, по его словам, сначала это сделал именно он.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом. Также он заговорил о трудном положении России.

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Что сказал Трамп о "Северном потоке-2"

Американский президент высказался о подрыве газопровода из России в Германию "Северный поток-2" в очередной раз отметив, что именно он его остановил и ввел санкции против России. Ранее он неоднократно говорил о своей роли в этом инциденте, отрицая дружбу с Россией.

Я думаю, многие знают, кто это взорвал. Но именно я сначала его "взорвал", потому что не позволил строить,

– заявил он.

По мнению Дональда Трампа, на фоне текущих цен на нефть в мире Россия, вероятно, находится в более слабой позиции. В то же время по его словам, американская сторона наоборот – в выгодной ситуации для любых договоренностей. Дополнительной информации по этому поводу он не указал.

К слову, в марте The Financial Times сообщало, что в Кремле работают над восстановлением газопровода "Северный поток-2" в Европу при поддержке американских инвесторов. Писали, что Дональд Трамп хочет этого для лучших переговоров с Россией относительно Украины.