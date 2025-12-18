Трамп выступил с обращением к нации: вспомнил ли он Украину и Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Во время речи он сосредоточился на внутренней политике, а также уже традиционно прибегнул к критике своего предшественника Джо Байдена.
По словам Дональда Трампа, процесс возрождения Америки начался всего год назад. Он добавил, что в следующем году мир должен видеть США как страну, преданную своим гражданам и работникам, уверенную в собственной идентичности и назначении, которой завидует весь мир. Нас снова уважают – так, как нас не уважали никогда раньше. Каждому и каждой из вас желаю веселого Рождества и счастливого Нового года. Пусть Бог благословит вас всех, Журналисты CNN проанализировали обращение президента США. Они отметили, что во время "18-минутной речи Трамп, казалось, ловил себя на том, что в разные моменты отклоняется от суфлера, быстро возвращаясь к своим запланированным репликам". В своем обращении Трамп не упомянул о войне России против Украины и переговорных процессах между сторонами при посредничестве США. К тому же политик не прокомментировал ситуацию с Венесуэлой и блокадой ее судов. Американский лидер также упомянул об урегулировании войн. Я восстановил американскую силу, урегулировал восемь войн за 10 месяцев, В CNN эти слова политика назвали преувеличением – несмотря на то, что Трамп действительно сыграл определенную роль в урегулировании конфликтов. Дональд Трамп не упустил возможности похвалить экономические успехи своей администрации. В частности, он сообщил, что в течение первых 11 месяцев его пребывания на посту США смогли привлечь 18 триллионов долларов инвестиций, в значительной степени благодаря введению пошлин. По словам Трампа, он достиг значительного прогресса в снижении цен, несмотря на широкое недовольство избирателей стоимостью жизненных потребностей. Трамп также рассказал об усилиях своей администрации по пресечению нелегальной миграции. В течение последних семи месяцев в нашу страну не было допущено ни одного нелегального иммигранта, что, по мнению всех, было абсолютно невозможным, Глава Белого дома начал свою речь с замечаний по адресу команды Джо Байдена. Мне достался беспорядок, но я его исправлю, В контексте политики Байдена Трамп упомянул "открытые" границы, трансгендерных мужчин, соревнующихся в женских видах спорта, преступность, "худшие когда-либо заключавшиеся торговые соглашения" и "больное и коррумпированное" федеральное правительство.
