О чем говорил Трамп?

По словам Дональда Трампа, процесс возрождения Америки начался всего год назад. Он добавил, что в следующем году мир должен видеть США как страну, преданную своим гражданам и работникам, уверенную в собственной идентичности и назначении, которой завидует весь мир.

Нас снова уважают – так, как нас не уважали никогда раньше. Каждому и каждой из вас желаю веселого Рождества и счастливого Нового года. Пусть Бог благословит вас всех,
– подытожил Трамп.

Журналисты CNN проанализировали обращение президента США. Они отметили, что во время "18-минутной речи Трамп, казалось, ловил себя на том, что в разные моменты отклоняется от суфлера, быстро возвращаясь к своим запланированным репликам".

Вспомнил ли Трамп войну в Украине?

В своем обращении Трамп не упомянул о войне России против Украины и переговорных процессах между сторонами при посредничестве США.

К тому же политик не прокомментировал ситуацию с Венесуэлой и блокадой ее судов.

Американский лидер также упомянул об урегулировании войн.

Я восстановил американскую силу, урегулировал восемь войн за 10 месяцев,
– заявил Трамп.

В CNN эти слова политика назвали преувеличением – несмотря на то, что Трамп действительно сыграл определенную роль в урегулировании конфликтов.

Президент США рассказал об экономических успехах

Дональд Трамп не упустил возможности похвалить экономические успехи своей администрации.

В частности, он сообщил, что в течение первых 11 месяцев его пребывания на посту США смогли привлечь 18 триллионов долларов инвестиций, в значительной степени благодаря введению пошлин.

По словам Трампа, он достиг значительного прогресса в снижении цен, несмотря на широкое недовольство избирателей стоимостью жизненных потребностей.

Трамп также рассказал об усилиях своей администрации по пресечению нелегальной миграции.

В течение последних семи месяцев в нашу страну не было допущено ни одного нелегального иммигранта, что, по мнению всех, было абсолютно невозможным,
– добавил президент.

Трамп пожаловался на политику Байдена

Глава Белого дома начал свою речь с замечаний по адресу команды Джо Байдена.

Мне достался беспорядок, но я его исправлю,
– заявил он.

В контексте политики Байдена Трамп упомянул "открытые" границы, трансгендерных мужчин, соревнующихся в женских видах спорта, преступность, "худшие когда-либо заключавшиеся торговые соглашения" и "больное и коррумпированное" федеральное правительство.