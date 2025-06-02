Туск вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия к правительству, – СМИ

Премьер-министр Дональд Туск внесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству после победы кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого на президентских выборах.

Такой шаг ожидают во властном лагере Польши. Предполагают, что премьер осуществит это до конца недели. Об этом сообщает портал Onet, ссылаясь на источники, передает 24 Канал.

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Что известно о решении Туска

Издание пишет, что результаты выборов президента стали шоком для властного лагеря несмотря на то, что до последних часов предвыборной кампании перед вторым туром штаб Тшасковского подтверждал, что окончательный результат не является определенным, а шансы Навроцкого на победу высоки.

Можно забыть об изменениях в прокуратуре, судебной системе, о главных обещаниях, которые мы давали перед выборами 2023 года. Не будет назначений послов. Каждое изменение на ключевой должности в армии должно будет согласовываться с Навроцким. Мы можем ожидать сопротивления даже в безобидных вопросах,

– рассказал собеседник.

Кроме вышеупомянутого, предполагают, что изменения в закон о либерализации абортов или введение гражданских партнерств тоже скорее всего будут отложены на годы. По словам источников, от Туска быстрой реакции после поражения Рафала Тшасковского.

Отмечается, что уже длительное время в правительственных кругах циркулирует сценарий, согласно которому в случае победы Кароля Навроцкого глава правительства немедленно вынесет вопрос вотума доверия своему правительству, чтобы прекратить дискуссию о возможных досрочных парламентских выборах.

В то же время младшие партнеры по коалиции, в частности Польская крестьянская партия, решительно выступают против досрочных выборов. Также портал пишет, что от Туска еще после первого тура поступали сигналы о недовольстве тем, как Тшасковский проводит свою кампанию.

По предварительным оценкам собеседников, среди ключевых причин поражения Рафала Тшасковского стала тема миграции, а также отношение к украинским гражданам. Очевидно именно в этих аспектах лагерь власти в последние месяцы сделал "сильный поворот вправо"

Напомним, утром 2 июня Государственная избирательная комиссия официально сообщила, что президентские выборы выиграл Кароль Навроцкий, получив 50,89% голосов. Кандидат от власти Рафал Тшасковский получил 49,11%, проиграв оппоненту меньше чем процент.