Такого не ожидал никто: Туск и Пашинян записали вместе смешное видео

Премьер-министр Польши и Армении имели встречу 26 февраля. Дональд Туск и Никол Пашинян записали смешное видео, которого точно никто не ждал.

Соответствующее видео польский премьер Дональд Туск выложил на своей странице в соцсети Х.

Какое видео записал Пашинян с Туском?

На видео сначала появляется Никол Пашинян без усов и бороды, но в своей фирменной шляпке. На фоне у премьера Армении играет песня Rosa Linn – Snap, а также видно армянский и польский флаги.

Через несколько секунд к Пашиняну подбегает Дональд Туск с широченной улыбкой, а затем показывает сердечко на камеру. Это рассмешило и порадовало Пашиняна, на что он сказал: "Замечательно, замечательно!".

Затем музыка на фоне выключилась, и премьеры Польши и Армении дружески обнялись.

Туск и Пашинян записали смешное видео / Видео с аккаунта премьер-министра Польши в соцсети Х

Кстати, Дональд Туск, который выложил видео в соцсеть Х, также интересно его подписал.

Вы этого не ожидали!

– написал глава польского правительства.

Что известно об активности Никола Пашиняна в соцсетях?