Такого не ожидал никто: Туск и Пашинян записали вместе смешное видео
- Премьер-министры Польши и Армении, Дональд Туск и Никол Пашинян, записали смешное видео во время встречи 26 февраля.
- На видео Пашинян в шляпе, а Туск подбегает к нему с улыбкой, после чего они обнимаются, что рассмешило и порадовало обоих лидеров.
Премьер-министр Польши и Армении имели встречу 26 февраля. Дональд Туск и Никол Пашинян записали смешное видео, которого точно никто не ждал.
Соответствующее видео польский премьер Дональд Туск выложил на своей странице в соцсети Х.
Какое видео записал Пашинян с Туском?
На видео сначала появляется Никол Пашинян без усов и бороды, но в своей фирменной шляпке. На фоне у премьера Армении играет песня Rosa Linn – Snap, а также видно армянский и польский флаги.
Через несколько секунд к Пашиняну подбегает Дональд Туск с широченной улыбкой, а затем показывает сердечко на камеру. Это рассмешило и порадовало Пашиняна, на что он сказал: "Замечательно, замечательно!".
Затем музыка на фоне выключилась, и премьеры Польши и Армении дружески обнялись.
Кстати, Дональд Туск, который выложил видео в соцсеть Х, также интересно его подписал.
Вы этого не ожидали!
– написал глава польского правительства.
Что известно об активности Никола Пашиняна в соцсетях?
В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян активно появляется в социальных сетях. В частности, политик имеет собственную страницу в тиктоке на более 187 тысяч подписчиков, где публикует смешные и интересные видео.
Там появляются видео как с официальных мероприятий, которые посещает Пашинян, так и видео с песнями известных исполнителей, которые звучат на фоне у армянского премьера. Часто на видео Пашинян появляется в шляпе, а также показывает сердечко зрителям.
Кстати, ранее стало известно, что Никол Пашинян основал музыкальную группу "Варчабенд" и анонсировал первое выступление в Ереване 30 января. В августе 2025 года местные СМИ сообщали, что Пашинян и его жена Анна Акопян начали изучать музыкальные инструменты, в частности осваивать игру на гитаре и ударных.