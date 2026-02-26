Відповідне відео польський прем'єр Дональд Туск виклав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Цікаво Літак прем'єра Вірменії Пашиняна застряг у небі над Москвою через атаку дронів
Яке відео записав Пашинян з Туском?
На відео спочатку з'являється Нікол Пашинян без вусів та бороди, але у своєму фірмовому капелюшку. На фоні в прем'єра Вірменії грає пісня Rosa Linn – Snap, а також видно вірменський та польський прапори.
Через кілька секунд до Пашиняна підбігає Дональд Туск з широченною усмішкою, а потім показує сердечко на камеру. Це розсмішило та потішило Пашиняна, на що він сказав: "Чудово, чудово!".
Потім музика на фоні вимкнулася, і прем'єри Польщі та Вірменії дружньо обнялися.
Туск та Пашинян записали смішне відео / Відео з акаунту прем'єр-міністра Польщі у соцмережі Х
До речі, Дональд Туск, який виклав відео у соцмережу Х, також цікаво його підписав.
Ви цього не очікували!
– написав очільник польського уряду.
Що відомо про активність Нікола Пашиняна у соцмережах?
Останнім часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян активно з'являється у соціальних мережах. Зокрема, політик має власну сторінку у тіктоці на понад 187 тисяч підписників, де публікує смішні та цікаві відео.
Там з'являються відео як з офіційних заходів, які відвідує Пашинян, так і відео з піснями відомих виконавців, які лунають на фоні у вірменського прем'єра. Часто на відео Пашинян з'являється у капелюсі, а також показує сердечко глядачам.
До речі, раніше стало відомо, що Нікол Пашинян заснував музичний гурт "Варчабенд" і анонсував перший виступ у Єревані 30 січня. У серпні 2025 року місцеві ЗМІ повідомляли, що Пашинян і його дружина Анна Акопян почали вивчати музичні інструменти, зокрема опановувати гру на гітарі та ударних.