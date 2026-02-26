Відповідне відео польський прем'єр Дональд Туск виклав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Яке відео записав Пашинян з Туском?

На відео спочатку з'являється Нікол Пашинян без вусів та бороди, але у своєму фірмовому капелюшку. На фоні в прем'єра Вірменії грає пісня Rosa Linn – Snap, а також видно вірменський та польський прапори.

Через кілька секунд до Пашиняна підбігає Дональд Туск з широченною усмішкою, а потім показує сердечко на камеру. Це розсмішило та потішило Пашиняна, на що він сказав: "Чудово, чудово!".

Потім музика на фоні вимкнулася, і прем'єри Польщі та Вірменії дружньо обнялися.

Туск та Пашинян записали смішне відео / Відео з акаунту прем'єр-міністра Польщі у соцмережі Х

До речі, Дональд Туск, який виклав відео у соцмережу Х, також цікаво його підписав.

Ви цього не очікували!

– написав очільник польського уряду.

Що відомо про активність Нікола Пашиняна у соцмережах?