Соответствующую новость опубликовало издание Armenia Today.
Что известно о группе Пашиняна?
Коллектив Пашиняна называется "Варчабенд" – название состоит из первых двух слогов слова "премьер" на армянском и слова "бэнд".
16 января политик сообщил, что первое выступление коллектива состоится в Ереване 30 января. Он пообещал также дополнительно сообщить место выступления – посетить концерт можно только при условии предварительной регистрации.
Приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете,
– написал Пашинян.
В августе 2025 года местные СМИ уже сообщали, что Пашинян и его жена Анна Акопян начали изучать музыкальные инструменты, в частности осваивать игру на гитаре и ударных.
Впоследствии премьер несколько раз публиковал видео, на которых он играет на ударных.
Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение
8 августа 2025 года Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. Согласно документу, страны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга.
Армения и Азербайджан согласились на создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".
После заключения соглашения лидеры Армении и Азербайджана выступили с предложением номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.