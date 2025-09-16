В июле российский беспилотник "Гербера" упал в Литве. Он был запущен с территории Беларуси, а не просто залетел оттуда.

Вполне возможно, что целью дрона была именно Литва. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

Что известно о падении дрона в Литве?

По данным источников Defli, запуск дрона был "целенаправленной операцией" против Литвы, целью которой было не только проверить возможности противовоздушной обороны, но и "произвести психологический эффект". Вероятно, именно поэтому беспилотник запустили над Вильнюсом на высоте, где его не зафиксировали радары ПВО.

Стоит также отметить, что в дроне нашли не только мощное взрывное устройство, но и "современный бортовой компьютер и по меньшей мере одну SIM-карту".

Обратите внимание! Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что не ожидает существенных угроз от проведения учения "Запад-2025". Однако Украине, Польше, Литве, Латвии и Эстонии стоит ожидать провокации со стороны России.

Инциденты с дронами в Литве: коротко о главном