Дрон, который в конце июля упал в Литве, запустили с территории Беларуси, – СМИ
- Российский беспилотник "Гербера", который в конце июля упал в Литве, был запущен с территории Беларуси.
- Дрон имел мощное взрывное устройство и современный бортовой компьютер, вероятно, его целью была проверка противовоздушной обороны Литвы.
В июле российский беспилотник "Гербера" упал в Литве. Он был запущен с территории Беларуси, а не просто залетел оттуда.
Вполне возможно, что целью дрона была именно Литва. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.
Что известно о падении дрона в Литве?
По данным источников Defli, запуск дрона был "целенаправленной операцией" против Литвы, целью которой было не только проверить возможности противовоздушной обороны, но и "произвести психологический эффект". Вероятно, именно поэтому беспилотник запустили над Вильнюсом на высоте, где его не зафиксировали радары ПВО.
Стоит также отметить, что в дроне нашли не только мощное взрывное устройство, но и "современный бортовой компьютер и по меньшей мере одну SIM-карту".
Обратите внимание! Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что не ожидает существенных угроз от проведения учения "Запад-2025". Однако Украине, Польше, Литве, Латвии и Эстонии стоит ожидать провокации со стороны России.
Инциденты с дронами в Литве: коротко о главном
28 июля воздушное пространство Литвы нарушил беспилотник. Его заметили неподалеку от Вильнюса. Впоследствии удалось выяснить, что дрон был начинен взрывчаткой.
В связи с этим Литва обратилась к НАТО с просьбой помочь укрепить противовоздушную оборону.
Однако 20 августа ситуация повторилась. Тогда вблизи Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник, из-за которого на время останавливали авиасообщение в столице Литвы.