Цілком можливо, що ціллю дрона була саме Литва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

Що відомо про падіння дрона у Литві?

За даними джерел Defli, запуск дрона був "цілеспрямованою операцією" проти Литви, метою якої було не тільки перевірити можливості протиповітряної оборони, але й "справити психологічний ефект". Ймовірно, саме тому безпілотник запустили над Вільнюсом на висоті, де його не зафіксували радари ППО.

Варто також зазначити, що у дроні знайшли не тільки потужний вибуховий пристрій, але й "сучасний бортовий комп'ютер і щонайменше одну SIM-карту".

Зверніть увагу! Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що не очікує суттєвих загроз від проведення навчання "Захід-2025". Однак Україні, Польщі, Литві, Латвії та Естонії варто очікувати провокації з боку Росії.

Інциденти з дронами у Литві: коротко про головне