В Латвии объявляли масштабную воздушную тревогу из-за неизвестного дрона

Утром 17 мая в 5 регионах Латвии объявляли воздушную тревогу. Причина – появление в небе над страной неизвестного беспилотника.

Сначала сообщения о возможной угрозе появились для Краславского, Лудзенского и Резекненского, а затем и для Алуксненского и Балвского краев. Об этом пишет Delfi.

Смотрите также "Это нелегкое, но честное решение": премьер Латвии подала в отставку

Что известно о масштабной тревоге в Латвии из-за беспилотника?

В общем воздушная тревога продолжалась с 06:00 по 08:00.

По данным вооруженных сил страны, неизвестный беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии над муниципалитетом Краслава, граничащим с Беларусью. Впоследствии дрон вылетел из страны над муниципалитетом Лудза, граничащим с Россией.

Для реагирования были привлечены истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Латвийские военные также отметили, что вместе с союзниками постоянно контролируют небо над страной и усиливают противовоздушную оборону на восточной границе.

В случае воздушной угрозы жителям рекомендуют заходить в помещения, закрывать окна и двери, а также не приближаться к подозрительным объектам и звонить 112.

Пролет беспилотника на востоке Латвии: смотрите видео

Появление дронов в Латвии вызвало политические отставки

В ночь на 7 мая беспилотники пересекли воздушное пространство Латвии. По предварительным данным, один дрон упал в Резекне на территории нефтебазы, еще один впоследствии обнаружили в том же районе.

Вероятно, эти дроны были украинскими. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что появления украинских беспилотников в воздушном пространстве Латвии могут быть следствием действий российских средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, расследование показало, что российские системы РЭБ могли намеренно отклонять украинские дроны от их целей на территории России, из-за чего они изменили курс.

Украинский МИД выразил желание направить экспертов в Латвию для помощи в усилении защиты воздушного пространства.

Обратите внимание! Политолог Тарас Загородний в комментарии для 24 Канала отметил, что Россия таким образом проверяет реакцию НАТО на провокации против стран Балтии. Если она будет оставаться мягкой или непоследовательной, риск более масштабных провокаций против стран Балтии будет расти. В то же время эксперт обращает внимание, что Москва может использовать и дезинформационный фактор – в частности пытаться переложить ответственность за инциденты на Украину, чтобы дискредитировать ее и запутать расследование.

Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что инцидент с дронами показал проблемы в работе оборонного ведомства, и выразила недоверие министру обороны.

10 мая министр обороны Андрис Спрудс подал в отставку. Он объяснил свое решение желанием "защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию". Спрудс заявил, что не считает свою работу провальной, поскольку обороноспособность Латвии остается высокой

В то же время он упрекнул премьера, что не был должным образом проинформирован о ее намерении добиваться его отставки, и назвал ситуацию политически мотивированной.

Силиня предложила на должность министра обороны полковника Райвиса Мелниса, и тот согласился.

14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм. Это означает, что в отставку автоматически уходит все правительство.

По словам Силиня, на ее решение повлиял распад коалиции и конфликт между правительственными партиями. Она заявила, что вместо совместной работы над безопасностью страны партнеры начали политическое противостояние после изменений в руководстве министерства обороны.

Последней критической точкой стала ситуация вокруг беспилотников в Латгалии, которая, по словам премьера, подорвала доверие к тогдашнему министру обороны Андриса Спрудса. Она считает, что после этого стало невозможно продолжать работу правительства в нынешнем составе.

Также Силиня подчеркнула, что партнеры по коалиции начали действовать несогласованно и перекладывать ответственность, вместо того чтобы совместно реагировать на вызовы безопасности.