Снова неизвестный дрон зафиксировали в воздушном пространстве Европы. Это произошло в четверг, 25 сентября, в Литве.

По этой причине в аэропорту Вильнюса приостанавливали полеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Смотрите также "Безопасно ли теперь в Европе": украинка из Дании рассказала, как местные реагируют на дроны в стране

Что известно о дроне над аэропортом Вильнюса?

Представитель Национального кризисного центра Даурюс Бута рассказал, что, вероятнее всего, зафиксированный дрон был гражданским.

В 15:57 специалисты аэропорта Вильнюса получили информацию о временном прекращении движения самолетов. По нашей информации, решение было принято из-за возможного обнаружения дрона,

– также сообщил представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас.

Он добавил, что ограничения на полеты сняли примерно в 16:11.

Задержки не вызвали серьезных нарушений в графике. Никаких рейсов не пришлось отменять или перенаправлять.

Аэропорт работает в обычном режиме.

Обратите внимание! Это уже не первый случай, когда работу Вильнюсского аэропорта временно приостанавливали из-за дронов. Подобные случаи также были 19 августа и 3 сентября.

Дроны активизировались над странами Европы