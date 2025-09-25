Уже третий раз за последнее время: аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за появления дрона
- В Вильнюсе приостанавливали полеты из-за обнаружения неизвестного дрона, вероятно гражданского.
- Ограничения на полеты сняли через 14 минут, задержки не повлекли серьезных нарушений в графике.
Снова неизвестный дрон зафиксировали в воздушном пространстве Европы. Это произошло в четверг, 25 сентября, в Литве.
По этой причине в аэропорту Вильнюса приостанавливали полеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Что известно о дроне над аэропортом Вильнюса?
Представитель Национального кризисного центра Даурюс Бута рассказал, что, вероятнее всего, зафиксированный дрон был гражданским.
В 15:57 специалисты аэропорта Вильнюса получили информацию о временном прекращении движения самолетов. По нашей информации, решение было принято из-за возможного обнаружения дрона,
– также сообщил представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас.
Он добавил, что ограничения на полеты сняли примерно в 16:11.
Задержки не вызвали серьезных нарушений в графике. Никаких рейсов не пришлось отменять или перенаправлять.
Аэропорт работает в обычном режиме.
Обратите внимание! Это уже не первый случай, когда работу Вильнюсского аэропорта временно приостанавливали из-за дронов. Подобные случаи также были 19 августа и 3 сентября.
Дроны активизировались над странами Европы
Вечером 22 сентября 4 больших беспилотника зафиксировали над Данией. Из-за этого на 4 часа приостанавливали работу Международного аэропорта Копенгагена. Эти дроны появлялись с разных направлений, включали и выключали свет. Сбить их не удалось, они исчезли. Той ночью неизвестные дроны фиксировали также и над Норвегией и Швецией.
В ночь на 25 сентября инцидент с Данией снова повторился. На этот раз приостанавливали работу в аэропорту Ольборга. Кроме того, БпЛА зафиксировали также возле других аэропортов и военной базы. Эти беспилотники также не сбивали.
Россия отрицает свою причастность к этим случаям. Например, комментируя зафиксированные второй раз над Данией дроны, там заявили о "срежиссированных провокациях".