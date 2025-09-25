З цієї причини в аеропорту Вільнюса призупиняли польоти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT.

Що відомо про дрон над аеропортом Вільнюса?

Представник Національного кризового центру Даурюс Бута розповів, що, найімовірніше, зафіксований дрон був цивільним.

О 15:57 фахівці аеропорту Вільнюса отримали інформацію про тимчасове припинення руху літаків. За нашою інформацією, рішення було прийнято через можливе виявлення дрона,
– також повідомив представник аеропортів Литви Тадас Васіляускас.

Він додав, що обмеження на польоти зняли приблизно о 16:11.

Затримки не спричинили серйозних порушень у графіки. Жодних рейсів не довелося скасовувати чи перенаправляти.

Аеропорт працює у звичайному режимі.

Зверніть увагу! Це уже не перший випадок, коли роботу Вільнюського аеропорту тимчасово призупиняли через дрони. Подібні випадки також були 19 серпня та 2 вересня.

Дрони активізувалися над країнами Європи

  • Ввечері 22 вересня 4 великих безпілотники зафіксували над Данією. Через це на 4 години призупиняли роботу Міжнародного аеропорту Копенгагена. Ці дрони з'являлися з різних напрямків, вмикали та вимикали світло. Збити їх не вдалося, вони зникли. Тієї ночі невідомі дрони фіксували також і над Норвегією та Швецією.

  • У ніч на 25 вересня інцидент із Данією знову повторився. Цього разу призупиняли роботу в аеропорті Ольборга. Окрім того, БпЛА зафіксували також біля інших аеропортів та військової бази. Ці безпілотники також не збивали.

  • Росія заперечує свою причетність до цих випадків. Наприклад, коментуючи зафіксовані вдруге над Данією дрони, там заявили про "зрежисовані провокації".