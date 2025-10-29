В Бельгии произошел "тревожный инцидент": второй раз над военными базами заметили неизвестные дроны
- В Бельгии растет беспокойство из-за серии неизвестных беспилотников, замеченных над военными базами, в частности над базой Марш-ан-Фаменн, где расположена главная казарма Сухопутных войск.
- Министр обороны Бельгии не исключает возможность причастности России к этим инцидентам, а бельгийские спецслужбы уже начали расследование.
В Бельгии растет беспокойство из-за серии неизвестных беспилотников над ключевыми военными объектами. На этот раз БпЛА заметили над военной базой Марш-ан-Фамен, где расположена главная казарма Сухопутных войск страны.
В ночь на 29 октября произошел уже третий инцидент с появлением неизвестных беспилотников над военными базами Бельгии. Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен, пишет 24 Канал.
Что известно о неизвестных БпЛА в небе Бельгии?
Тео Франкен рассказывает, что неизвестные дроны снова летали над важной военной базой страны Марш-ан-Фаменн, что на юге Бельгии.
По его словам, это уже не первый подобный инцидент именно на этой базе – в прошлую субботу там заметили 4-5 беспилотников, которые действовали слаженно и профессионально.
"Это была работа не любителей, а опытных пилотов дронов", – считает министр.
События в Марш-ан-Фамен стали уже третьим случаем за короткий период, когда над военными объектами Бельгии замечают неизвестные летательные аппараты. Первый подобный инцидент произошел в начале октября над военной базой Эльзенборн, недалеко от границы с Германией. Тогда зафиксировали около 15 дронов.
Стоит отметить, что, вероятно, внимание на Марш-ан-Фамен было сосредоточено из-за расположения критически важной инфраструктуры.
Наша главная казарма Сухопутных сил расположена там. Там критически важная инфраструктура. Над ней летали четыре или пять дронов,
– рассказал Франкен.
Сейчас происхождение беспилотников остается неизвестным, однако бельгийские спецслужбы уже начали расследование. По словам министра обороны, это были "люди с плохими намерениями", поэтому, даже несмотря на отсутствие доказательств, он не исключает причастность России к этим случаям.
Где еще зафиксировали движение неизвестных БпЛА?
27 октября испанский аэропорт в Аликанте временно остановил работу из-за подозрительного дрона, который заметили возле взлетно-посадочной полосы. Полеты приостановили примерно на два часа, а 10 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты. Сейчас продолжается расследование, чтобы установить кому принадлежал дрон.
17 октября два неизвестных дрона кружили вблизи военного городка 2-й пехотной бригады Эстонии Reedo. Союзникам удалось обезвредить один из них с антидронового ружья, однако сбитый дрон не нашли.
В Чехии зафиксировали появление неизвестных БПЛА вблизи военных объектов. В Генштабе страны сообщили, что будут выявлять и сбивать такие беспилотники.