Бельгия может обратиться к НАТО: из-за инцидентов с дронами в Брюсселе созывают экстренное совещание

В четверг, 6 ноября, в Бельгии пройдет экстренное заседание Совета национальной безопасности. Причиной стали инциденты с беспилотниками, которые фиксировали над рядом объектов в стране.

Почему в Брюсселе собирают экстренное заседание?

По данным СМИ, заседание Совета нацбезопасности начнется в 10:00 утра по местному времени.

Справка. В состав Совета входят премьер-министр, который председательствует на заседании, заместители премьера, а также министры юстиции, обороны, внутренних и иностранных дел.

Службы безопасности Бельгии почти не сомневаются, что за недавними инцидентами с дронами в стране, вероятнее всего, стоит Россия.

Нет ни одного инцидента с дроном, по которому можно было бы с уверенностью сказать, что за ним стоит Москва, но элементы, указывающие на это, накапливаются,

Во время подготовительной встречи службы безопасности представили более широкую картину инцидентов, подчеркнув, что "службы явно смотрят в сторону России".

Ситуацию также прокомментировал министр обороны Бельгии Тео Франкен. Он заявил, что сейчас правительство изучает возможность обращения за поддержкой к союзникам, в частности, применения статьи 4 Устава НАТО.

Что известно о дронах в Бельгии?