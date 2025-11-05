Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HLN.
Почему в Брюсселе собирают экстренное заседание?
По данным СМИ, заседание Совета нацбезопасности начнется в 10:00 утра по местному времени.
Справка. В состав Совета входят премьер-министр, который председательствует на заседании, заместители премьера, а также министры юстиции, обороны, внутренних и иностранных дел.
Службы безопасности Бельгии почти не сомневаются, что за недавними инцидентами с дронами в стране, вероятнее всего, стоит Россия.
Нет ни одного инцидента с дроном, по которому можно было бы с уверенностью сказать, что за ним стоит Москва, но элементы, указывающие на это, накапливаются,
– говорится в материале.
Во время подготовительной встречи службы безопасности представили более широкую картину инцидентов, подчеркнув, что "службы явно смотрят в сторону России".
Ситуацию также прокомментировал министр обороны Бельгии Тео Франкен. Он заявил, что сейчас правительство изучает возможность обращения за поддержкой к союзникам, в частности, применения статьи 4 Устава НАТО.
Что известно о дронах в Бельгии?
Вечером 4 ноября воздушное движение в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж пришлось приостановить. Это произошло после сообщения о пролёте дронов неподалёку.
1 ноября в Бельгии также фиксировали пролет неизвестных дронов над авиабазой Кляйне-Брогель, Тогда мэр города Пер предположил, что целью запуска БпЛА могло быть шпионаж или попытка посеять панику.
На авиабазе Кляйне-Брогель базируются истребители F-16, а также 701-я эскадрилья по обслуживанию боеприпасов ВВС США. Также там, по программе ядерного обмена НАТО, хранятся американские ядерные бомбы серии B61.