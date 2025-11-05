Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HLN.

Чому у Брюсселі збирають екстрене засідання?

За даними ЗМІ, засідання Ради нацбезпеки розпочнеться о 10:00 ранку за місцевим часом.

Довідка. До складу Ради входять прем'єр-міністр, який головує на засіданні, заступники прем’єра, а також міністри юстиції, оборони, внутрішніх і закордонних справ.

Служби безпеки Бельгії майже не сумніваються, що за нещодавніми інцидентами з дронами в країні, найімовірніше, стоїть Росія.

Немає жодного інциденту з дроном, щодо якого можна було б з упевненістю сказати, що за ним стоїть Москва, але елементи, що вказують на це, накопичуються,

– йдеться в матеріалі.

Під час підготовчої зустрічі служби безпеки представили ширшу картину інцидентів, наголосивши, що "служби явно дивляться в бік Росії".

Ситуацію також прокоментував міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Він заявив, що наразі уряд вивчає можливість звернення за підтримкою до союзників, зокрема, застосування статті 4 Статуту НАТО.

Що відомо про дрони в Бельгії?