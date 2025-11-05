Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HLN.
Читайте також План оборони на 4400 сторінок: у Welt розказали, як НАТО готується до війни з Росією
Чому у Брюсселі збирають екстрене засідання?
За даними ЗМІ, засідання Ради нацбезпеки розпочнеться о 10:00 ранку за місцевим часом.
Довідка. До складу Ради входять прем'єр-міністр, який головує на засіданні, заступники прем’єра, а також міністри юстиції, оборони, внутрішніх і закордонних справ.
Служби безпеки Бельгії майже не сумніваються, що за нещодавніми інцидентами з дронами в країні, найімовірніше, стоїть Росія.
Немає жодного інциденту з дроном, щодо якого можна було б з упевненістю сказати, що за ним стоїть Москва, але елементи, що вказують на це, накопичуються,
– йдеться в матеріалі.
Під час підготовчої зустрічі служби безпеки представили ширшу картину інцидентів, наголосивши, що "служби явно дивляться в бік Росії".
Ситуацію також прокоментував міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Він заявив, що наразі уряд вивчає можливість звернення за підтримкою до союзників, зокрема, застосування статті 4 Статуту НАТО.
Що відомо про дрони в Бельгії?
Ввечері 4 листопада повітряний рух в аеропортах Брюсселя та бельгійського міста Льєж довелося призупинити. Це сталося після повідомлення про проліт дронів неподалік.
1 листопада у Бельгії також фіксували проліт невідомих дронів над авіабазою Кляйне-Брогель, Тоді мер міста Пер припустив, що метою запуску БпЛА могло бути шпигунство або спроба посіяти паніку.
На авіабазі Кляйне-Брогель базуються винищувачі F-16, а також 701-ша ескадрилья з обслуговування боєприпасів ВПС США. Також там, за програмою ядерного обміну НАТО, зберігаються американські ядерні бомби серії B61.